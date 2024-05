Enquanto fundos multimercados "agonizam", uma classe vai (muito) bem; saiba mais

Os fundos de investimentos registraram captação líquida positiva de R$ 40,1 bilhões em abril, acumulando no ano um volume de R$ 150,8 bilhões, de acordo com dados da Anbima. Entre os ativos, a classe de fundos multimercados perdeu em termos líquidos R$ 12,3 bilhões de recursos, registrando uma perda no ano de R$ 41,3 bilhões. Em contrapartida, o FIDC recebeu novos aportes de R$ 33,8 bilhões, enquanto a classe de renda fixa deu "show" com R$ 17 bilhões de entradas no mês, com um acumulado de R$ 151,3 bilhões em 2024.

Os fundos multimercados estão recebendo resgates por diversos motivos. De acordo com Marcelo Earp, gestor de Macro da Clave Capital, a taxa de juros nos Estados Unidos continua sendo a principal variável que tem ditado a dinâmica nos ativos de risco do mundo todo. Com isso, a volatilidade dos mercados aumenta e, consequentemente, muitos investidores vendem as cotas dos seus ativos que estão no "prejuízo".

O "sobe e desce" do mercado está ligado com a frustração da expectativa de queda da inflação nos EUA. Os dados divulgados pelo Fed, o Banco Central norte-americano, foram acima das expectativas e fizeram com que o mercado adiasse suas projeções para uma queda dos juros no país, inicialmente prevista para junho. A tendência é que o Fomc, equivalente dos EUA ao Copom, mantenha a política monetária restritiva por mais tempo, com juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano.