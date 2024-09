Ibovespa recua com dados dos EUA no radar; Vale (VALE3) sobe e Petrobras (PETR4) cai

O Ibovespa está operando em baixa na manhã desta quinta-feira (12), após avançar na última sessão. O principal índice acionário da bolsa brasileira está recuando 0,18%, aos 134.427,73 pontos, por volta das 10h30.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Vale (VALE3) estão avançando 1,08%, a R$ 58,21, por volta das 10h40. A variação positiva dos papéis acompanha a alta da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China.

Por outro lado, as ações da Petrobras estão operando no vermelho nesta manhã. Por volta das 10h40, Petrobras PN (PETR4) recua 0,67%, a R$ 37,04, enquanto Petrobras ON (PETR3) cai 1,00%, a R$ 40,56.

A variação negativa dos papéis da petrolífera acompanham as preocupações com a demanda pela commodity no exterior. A Agência Internacional de Energia informou nesta quinta-feira que a demanda global por petróleo é a mais fraca desde 2020.