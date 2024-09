O que está acontecendo com a Azul (AZUL4) e o que esperar para as aéreas?

As ações da Azul (AZUL4) dispararam após a companhia confirmar, por meio de um comunicado, que possui negociações em andamento com arrendadores de aeronaves para o pagamento de dívidas. Mas o que isso significa? Entenda a seguir, com o Decodificador de Investimentos da Status Invest Assessoria.

De acordo com informações publicadas pela Reuters, a companhia aérea está oferecendo ações AZUL4 como forma de pagar uma dívida de US$ 580 milhões.

As informações sobre as negociações surgem após a companhia declarar, em agosto, que não estava considerando pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, hipótese que vinha preocupando os investidores.

Essa não foi, no entanto, a única notícia que movimentou o setor das aéreas nesta semana. Nesta quarta-feira (18), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que prevê R$ 5 bilhões em recursos para as companhias aéreas, como forma de apoiar a recuperação do segmento.