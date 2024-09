Vale (VALE3) dispara 5% no Ibovespa; entenda motivos

Na bolsa brasileira, além da alta de mais de 5% de VALE3, ações da CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) disparam, com altas de 8,8% e 7,1%, respectivamente.

Temores da Vale foram embora?

Com as novidades, o minério de ferro volta a beirar US$ 100 e o cenário passou a se tornar mais positivo para Vale e outras companhias do segmento.

Nos últimos meses as ações de mineradores e siderúrgicas têm sofrido na bolsa justamente por conta do ceticismo do mercado acerca da economia chinesa.

As projeções de minério foram cortadas por várias casas, com analistas de olho em uma demanda mais fraca e uma oferta mais forte – o que joga o preço da commodity para baixo.

Ainda assim, é importante destacar que uma parte relevante do sell side, ainda assim, segue enxergando alguns papéis como relativamente descontados.

Nesta semana o JPMorgan emitiu um relatório cortando projeções do minério de ferro para US$ 110 em 2024. No mesmo parecer, a casa cortou vários preços-alvo de ações do setor.

Ainda assim, a Vale teve recomendação de compra mantida (preço-alvo saiu de R$ 85 para R$ 77).