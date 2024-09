AgroGalaxy (AGXY3) em recuperação judicial preocupa o mercado. E agora? 

A AgroGalaxy (AGXY3) tem movimentado o mercado nas últimas semanas, depois de apresentar um pedido de recuperação judicial, revelando um passivo total de R$ 3,7 bilhões em moeda local, além de US$ 160 milhões em divisa estrangeira. Mas o que isso significa? Entenda a seguir, com o Decodificador de Investimentos da Status Invest Assessoria.

Entre os credores da AgroGalaxy, a empresa de securitização Vert se destaca, com um total de R$ 516 milhões a receber. A companhia é responsável por estruturar Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da AGXY3.

Além disso, outros credores importantes incluem o Banco do Brasil (BBAS3), com R$ 391,2 milhões; Santander (SANB11), com R$ 278,4 milhões, e o Citibank, com R$ 106,8 milhões.

Após anunciar o pedido de RJ, a companhia comunicou também a saída do CEO, Axel Jorge Labourt, e a renúncia de seis membros do Conselho de Administração, o que reforçou as preocupações do mercado em relação ao futuro da empresa.