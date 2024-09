Weg (WEGE3) anuncia investimento em transformadores; veja análise do BTG

Após a notícia, o BTG Pactual emitiu um relatório afirmando que os investimentos em andamento, combinados com o novo aporte de capital, vão dobrar a capacidade global de produção de transformadores da Weg até o final deste ciclo. A casa também acredita que isso reforça o momento positivo para a indústria de transmissão.

“Esperamos que a Weg mantenha seu forte desempenho operacional no curto prazo, conforme observado em nossa última atualização de modelo. Essas tendências de curto prazo já foram incorporadas em nossa análise. Com as ações sendo negociadas a 31x P/L25, muito acima de outras empresas que cobrimos, mantemos nossa recomendação Neutra”, diz o relatório.

O BTG Pactual tem preço-alvo de R$ 60 para as ações da Weg (WEGE3).