Vale (VALE3) faz atualização sobre CEO; veja detalhes

"Isso aconteceu em 2015, quando o minério chegou a US$ 50/t. Várias mineradoras menores fecharam as portas, reduzindo a oferta e, com isso, empresas como a VALE3 aumentaram sua participação de mercado. Posteriormente, o preço do minério disparou, ultrapassando a marca de US$ 100/t. Portanto, é razoável supor que, no longo prazo, o preço do minério de ferro, na média, deve se manter próximo dos US$ 90/t, o que é um cenário favorável para a Vale", explica.