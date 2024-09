Ibovespa oscila com Petrobras (PETR4) e grandes bancos em baixa; Vale (VALE3) avança

O Ibovespa iniciou as negociações desta segunda-feira (30) sem direção definida, oscilando entre perdas e ganhos nos primeiros minutos do pregão. Por volta das 10h35, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,11%, aos 132.584,77 pontos.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Vale (VALE3) estão operando em alta nesta manhã, em dia de alta de mais de 10% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Os papéis da mineradora estão avançando 1,49%, a R$ 64,91, por volta das 10h30.

Por outro lado, as ações da Petrobras também iniciaram a sessão em alta, mas logo reverteram o sinal positivo. Por volta das 10h32, Petrobras ON (PETR3) recua 0,20%, a R$ 39,44, enquanto Petrobras PN (PETR4) perde 0,02%, a R$ 36,10.

As ações dos grandes bancos também estão operando no vermelho nesta manhã, puxando o Ibov para baixo. Por volta das 10h35, os papéis do Bradesco (BBDC4) caem 0,67%, a R$ 14,84, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,30%, a R$ 36,65. Além disso, Santander (SANB11) opera em baixa de 0,38%, a R$ 28,57, e Banco do Brasil (BBAS3) perde 0,15%, a R$ 27,21.