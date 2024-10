Boa Safra (SOJA3) pagará R$ 20 milhões em JCP

A partir do dia 4 de outubro, as ações SOJA3 serão negociadas sem direito aos JCP.

Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o JCP da Boa Safra “será imputado ao montante mínimo obrigatório do exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º, do Estatuto Social“.

O valor dos JCP terá retenção do imposto de renda na fonte, com alíquota de 15%, resultando em aproximadamente R$ 0,10678 por ação.

JCP da Boa Safra