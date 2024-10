Grau de investimento pode vir no governo atual, diz Moody's; veja como

O Brasil tem a chance de alcançar o grau de investimento ainda durante o governo atual, afirmou Samar Maziad, vice-presidente para risco soberano da Moody’s, em entrevista à Folha de S. Paulo.

Nesta terça-feira (01), a agência de classificação de risco elevou a nota de crédito do Brasil de “Ba2” para “Ba1” e manteve a perspectiva do país como “positiva”. Isso coloca o Brasil a apenas um passo de obter o grau de investimento, o que significa que o país seria considerado seguro para investidores, com baixo risco de calote em seus títulos de dívida.

Segundo Samar Maziad, o grau de investimento pode ser alcançado desde que seja feito um ajuste fiscal focado nos gastos obrigatórios.

“Mantivemos a perspectiva positiva para a classificação porque há a possibilidade de vermos mais medidas de contenção de gastos”, explicou.