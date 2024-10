Galípolo cederá à pressões políticas?

Nesta terça-feira (8) o atual diretor de política monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, teve seu nome aprovado para a presidência da autoridade monetária em sabatina realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

A aprovação do nome de Galípolo para novo presidente do Banco Central se deu por unanimidade, com 26 votos favoráveis e nenhum contrário.

Agora, a indicação de Gabriel Galípolo precisa ser analisada também pelo plenário do Senado, o que é esperado para ocorrer ainda nesta terça-feira.

Com a aprovação, já amplamente esperada, o mercado ainda discute os rumos do Banco Central, dado que se trata do primeiro presidente da autoridade monetária no novo governo.