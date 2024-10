Petrobras (PETR4) é ação preferida dos fundos multimercado; confira a lista

Desempenho das ações da Petrobras (PETR4)

Por volta das 14h40 desta quarta-feira (09), os papéis da Petrobras (PETR4) recuam 1,49%, cotados a R$ 37,04, em linha com a queda do petróleo no mercado internacional. O recuo da commodity, por sua vez, tem relação com a incerteza econômica na China, apesar dos conflitos no oriente médio que tendem a empurrar a cotação do petróleo para cima.