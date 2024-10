Ibovespa opera em queda com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

O Ibovespa iniciou as negociações desta sexta-feira (11) em queda e retornou para a casa dos 129 mil pontos, após avançar na última sessão. Por volta das 10h19, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,35%, aos 129.886,39.

Entre os principais destaques da sessão, as ações da Vale (VALE3) estão operando em leve queda nesta manhã, na contramão da variação positiva do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Por volta das 10h20, os papéis da mineradora perdem 0,21%, a R$ 61,12.

Nesta manhã, a companhia anunciou que concluiu a descaracterização de uma barragem em Itabira, em Minas Gerais. De acordo com a mineradora, o anuncio marca a conclusão de 53% do programa de eliminação de barragens a montante da empresa, anunciado após o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho.

Além disso, a variação negativa do Ibov também é impulsionada pelas ações da Petrobras, que operam no vermelho em linha com a queda da cotação do petróleo Brent no exterior. Às 10h25, Petrobras ON (PETR3) cai 0,26%, a R$ 41,40, enquanto Petrobras PN (PETR4) perde 0,16%, a R$ 37,59.