Vale (VALE3): Genial espera melhora no 3T, mas lista desafios

A Vale (VALE3) divulgará seu relatório de produção e vendas referente ao terceiro trimestre de 2024 nesta terça-feira, dia 15 de outubro. A Genial Investimentos afirma que espera uma melhora na produção de finos de minério de ferro, mas um número mais baixo de embarques. Veja mais detalhes a seguir.

A casa espera que o balanço da Vale do terceiro trimestre, a ser divulgado no dia 24 de outubro, mostrará uma melhora sequencial. No entanto, os analistas projetam Ebitda de US$ 3,6 bilhões, uma queda de 19,4% em relação ao trimestre anterior, principalmente por conta da queda no preço do minério de ferro, estimado em US$ 92,5/t.

A Genial também chama a atenção para o fato de que o trimestre foi marcado pela estiagem, que normalmente favorece a produção. Contudo, o o excesso de oferta e a fraca demanda da China devem impactar negativamente os resultados, projeta a casa.

Os destaques no período, segundo a Genial, devem incluir a produção de finos com leve aumento trimestral e contração anual, embarques desacelerando, e queda nos preços do níquel e do cobre. A receita líquida consolidada é estimada em US$ 9,5 bilhões, uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior.

Mesmo com esse cenário, a Vale deve manter um nível de estoque elevado, projeta a casa. Além disso, afirmam os analistas, apesar de desafios no balanço entre oferta e demanda, as ações da Vale (VALE3) estão sendo negociadas com um desconto significativo em relação ao seu histórico e a seus pares globais. Com um EV/EBITDA projetado de 3,1x e um FCF Yield de 14,5% para 2025, a empresa oferece um Dividend Yield de 10%.