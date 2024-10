Ibovespa fecha em queda pela quarta sessão seguida; Vale (VALE3) sobe e Petrobras (PETR4) recua

O Ibovespa encerrou as negociações desta terça-feira (22) em queda pelo quarto pregão consecutivo. O principal índice acionário da bolsa brasileira recuou 0,31%, aos 129.951,37 pontos.

Durante a sessão, o índice Bovespa oscilou entre a mínima de 129.094,35 pontos e a máxima de 130.345,51 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 18,90 bilhões.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Petrobras encerraram em baixa, na contramão do avanço do petróleo Brent no exterior, e contribuíram para a queda do Ibov. Petrobras ON (PETR3) perdeu 0,48%, a R$ 39,44, enquanto Petrobras PN (PETR4) caiu 0,39%, a R$ 36,11.

Além disso, as ações dos grandes bancos também caíram em bloco no pregão de hoje, com exceção de Itaú Unibanco (ITUB4). Os papéis do Bradesco (BBDC4) perderam 0,65%, a R$ 15,18, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) recuou 1,20%, a R$ 26,30, e Santander (SANB11) caiu 1,05%, a R$ 28,19.