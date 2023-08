Com explosão de IA, Nvidia triplicou de valor no ano: ainda vale investir?

Por que subiu tanto?

Com o desenvolvimento da IA, a demanda por processadores capazes de treinar essas inteligências disparou. Todas as empresas do mundo querem usar IA para melhorar seus processos.

Depois do ChatGPT e a popularização da IA, a procura por esses papéis disparou. O gerador de textos por inteligência artificial tornou-se popular no começo de 2023. E, com ele, diversas outras tecnologias do gênero estão em alta.

Na última semana, a empresa disse que espera alta na receita. No terceiro trimestre, ele deve atingir cerca de US$ 16 bilhões, superior aos US$ 12,61 bilhões previstos pelo mercado. Ou seja, as vendas entre julho, agosto e setembro crescerão 170% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segundo trimestre, a Nvdia teve líquido de US$ 6,19 bilhões. Foi um salto gigantesco sobre os US$ 656 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda vale investir?

É bem provável que a ação não vá mais subir no mesmo ritmo, dizem os analistas. A Nvidia tem muito crescimento pela frente com esse novo mercado. O problema é que a ação já está bem cara.