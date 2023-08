Dá para juntar R$ 50 mil investindo apenas R$ 200 por mês? Sim, veja como

Ganho maior do que a poupança. Na aplicação, o juro real anual até o fim de 2026 é estimado em 4,33% ou 0,35% ao mês, com o retorno de 100% do CDI. Esse é o rendimento acima da inflação.

Investimento está atrelado à Selic. Além da taxa básica de juros, essa opção do Tesouro Direto tem o retorno composto por uma taxa fixa no momento da contratação. Quando a Selic sobe, a remuneração desse título também sobe e ajuda o usuário a se proteger da inflação. Momento é de queda da Selic, mas ainda terá retorno acima da inflação acima da poupança.

Renda variável: R$ 50 mil em 12 anos

Renda variável é o caminho mais curto. Com a compra e venda de ações ou de fundos de investimentos que investem em empresas, a pessoa pode chegar nos R$ 50 mil em 12 anos ou 145 meses, sendo o menor tempo entre as opções listadas. Educador considerou a média do rendimento do Ibovespa nos últimos 10 anos para fazer a conta.

Valor final é menor do que na poupança e no Tesouro Direto. Isso porque o tempo para alcançar a meta na renda variável também é menor. Com R$ 200 por mês, o investidor teria R$ 79.739 ao final dos 12 anos, com os recursos atualizados pela inflação.

Retorno de 200% do CDI. Dessa forma, o juro real também é mais elevado, sendo 8,65% ao ano ou 0,69% ao mês.