O que a CVC ganha com a crise da 123milhas? O que acontece com a ação?

Tanto a CVC quanto a 123 Milhas são empresas que brigam pela compra do consumidor que busca viagens baratas. Mas, segundo Galindo, o surgimento de plataformas de viagens com preços mais baratos, como é o caso da 123, impactou a CVC nos últimos anos, porque mostrou que o produto da operadora tradicional era mais caro. "Isso criou um ambiente de competição ruim para o setor, não só para a CVC, como também para as aéreas", diz ele.

Mas é pouco provável que a CVC ganhe mercado, mesmo com a crise das rivais. "A CVC compete em nicho de público diferente, mais focado naqueles consumidores que até não usam a internet, não compram em sites desse tipo, é um público mais conservador que busca uma marca de referência, que vai na loja do shopping", diz Galindo. Já a 123milhas atuava apenas na internet, assim como a Hurb.

E daqui para frente, ação pode subir?

A perspectiva é que ação dobre de valor. Os papéis da CVC têm uma estimativa de recuperação de valor para os próximos 12 meses de 103%, segundo a compilação feita pelo Investing.com, com analistas de mercado.

Mas é melhor não comprar, nem vender. Essa é a recomendação do BTG, do Citi, do Bradesco e do Santander para a ação. O Bank of America e o JPMorgan classificam o papel como "underperform", ou seja, acreditam que a empresa vai ter um resultado pior que a média do mercado.

