Por que a Bolsa está empacada, apesar da queda dos juros?

Um dos fatores que impedem a alta do Ibovespa é que a onda de ganhos com a queda da Selic já foi antecipada pelos investidores. É o que explica Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Banco Inter. Desde o final de março até as vésperas do primeiro corte na Selic, o Ibovespa subiu 24,53%. Esse foi o movimento entre 23 de marco e 31 de julho - a primeira queda da Selic foi decidida no dia 2 de agosto. "É a máxima de sempre: o mercado sobe no boato e cai no fato", diz ela.

Os investidores, logo depois do primeiro corte da Selic, passaram a vender. Em agosto, a Bolsa teve a maior sequência de quedas da história. "Os investidores quiseram embolsar a valorização de 24%. Depois disso, a Bolsa ficou meio sem mola propulsora para crescimento", explica a estrategista.

O problema é que mesmo com os cortes, 12,75% ainda são uma taxa muito alta. Por isso os cortes não aliviam tanto, nem para empresas endividadas ou que precisam de empréstimos para crescer, e nem para o consumidor.

No longo prazo, os juros continuam altos. Então a situação da Bolsa deve melhorar no curto prazo, mas não muito. Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama, diz que no longo prazo os juros previstos pelos analistas continuam muito altos. "O relvante, para a Bolsa, são essas taxas de longo prazo", diz Soares.

Juros dos EUA têm impacto

Outro motivo que impede a valorização da Bolsa é a alta dos juros dos Estados Unidos. "Os juros nos Estados Unidos e na Europa estão subindo. Então o capital estrangeiro sai daqui e vai para esses mercados, onde os rendimentos são maiores", explica Pedro Galdi, analista da Mirae Asset.