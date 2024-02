Fusão de Soma e Arezzo criaria empresa de R$ 13 bi, quase o valor da Renner

Uma possível fusão entre o Grupo Soma (SOMA3) e a Arezzo (ARZZ3) formaria uma empresa com valor de mercado de R$ 13,15 bilhões. Ela seria quase tão grande quanto a líder do varejo de moda no país, a Lojas Renner (LREN3), que vale R$ 15,2 bilhões. Também seria maior que Alpargatas (R$ 6,06 bilhões), C&A (R$ 2,23 bilhões) e a Track & Field (R$ 2,07 bilhões) somadas. Os dados são da Elos Ayta e da Investing.com.

As duas companhias admitiram nesta quarta-feira (31) estarem negociando uma fusão. Em fatos relevantes divulgados pelas duas, após o fechamento do mercado, divulgaram que pode haver uma "unificação das bases acionárias em uma única companhia com governança compartilhada". Alexandre Café Birman, atual diretor geral da Arezzo, será o presidente da companhia combinada e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, do Soma, será o diretor da unidade de vestuário feminino.