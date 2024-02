KDOL11, 1° Fiagro dolarizado e que pagará todo mês, busca investidores

Enquanto a maioria da indústria de Fiagros trabalha com prazos indeterminados, o KDOL11 terá duração de sete anos. Isso significa que o fundo vai financiar as empresas exportadoras que deverão pagar suas dívidas até esse período.

Mensalmente, as companhias devem pagar juros ao fundo, já que os CRAs serão mensais, e o fundo vai distribuir esses pagamentos aos cotistas na forma de dividendos. Esse pagamento vai acontecer desde o começo da operação, descontadas as despesas do fundo. Mas, a partir do quinto ano, com os financiamentos sendo quitados pelas empresas, o fundo começará a devolver também o patrimônio principal aos investidores, corrigido pela variação cambial do período. A amortização terá fim no sétimo ano.

Os juros pagos mensalmente também terão efeito da variação do dólar. Contudo, o efeito principal da variação cambial estará na devolução do patrimônio. Se o dólar tiver valorizado acima do real nesses sete anos, o investidor receberá mais dinheiro.

O fundo não pretende fazer novas emissões para captar recursos no mercado. Mas não descarta fazer mudanças pontuais, caso enxergar oportunidade na venda de CRAs no mercado secundário. Caso novos financiamentos sejam realizados para novas empresas, todos terão seu vencimento até o sétimo ano de existência do fundo. "Mas girar a carteira não é uma necessidade, seria mais para garantir uma oportunidade", diz a fonte.

E qual será o retorno?

O Fiagro estabelece como meta entregar anualmente aos investidores um retorno de variação cambial (US$) mais 5% ao ano. Os dividendos serão pagos aos investidores em reais, já convertidos, e não terão cobrança de imposto de renda. É importante lembrar que essas projeções podem variar conforme o cenário.