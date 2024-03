Mesmo sem dividendos extras, Petrobras paga mais que rivais globais

Esse valor é diferente do divulgado pela própria estatal. Isso porque abrange tudo o que foi pago aos investidores no ano, incluindo valores referentes ao ano anterior. A empresa disse que vai pagar R$ 72 bilhões em 2023 - esse é o pagamento referente ao desempenho do ano, mas parte desse valor pode cair no bolso dos acionistas em 2024, por exemplo.

O dividend yield (retorno em dividendos) foi de 29,62% no ano, segundo a Elos Ayta. Nesse patamar, a companhia conseguiu superar doze petrolíferas de países como Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Canadá. A segunda posição foi ocupada pela Exxon Mobil (XOM), que distribuiu US$ 14,94 bilhões em 2023, com um DY de 3,34%. Ultrapassou também Chevron (CVX) e Shell (SHEL), que desembolsaram US$ 11,34 bilhões e US$ 8,39 bilhões, respectivamente.

Todas as petrolíferas ficaram distantes da Petrobras, entregando retornos de um dígito. A única com uma rentabilidade semelhante foi a British Petroleum (BP), com um dividend yield de 28,61% em 2023. Veja abaixo os dividendos desembolsados pelas companhias e o retorno em DY.

Petrobras (PETR4, Brasil) - US$ 20,28 bilhões, DY de 29,62% Exxon Mobil (XOM, USA) - US$ 14,94 bilhões, DY de 3,34% Chevron (CVX, USA) - US$ 11,34 bilhões, DY de 3,37% Shell (SHEL, Inglaterra) - US$ 8,39 bilhões, DY de 4,34% Conocophillips (COP, USA) - US$ 5,58 bilhões, DY de 3,31% Eni Spa (E, Itália) - US$ 3,39 bilhões, DY de 6,84% EOG Resources (EOG, USA) - US$ 3,39 bilhões, DY de 4,48% Pioneer Natural Resources (PXD, USA) - US$ 3,30 bilhões, DY de 6,11% Canadian Natural Resources (CNQ, Canadá) - US$ 2,93 bilhões, DY de 0% Phillips 66 (PSX, USA) - US$ 1,88 bilhão, DY de 4,04% Occidental Petroleum Corp (OXY, USA) - US$ 1,36 bilhão, DY de 1,14% Marathon Petroleum Corp (MPC, USA) - US$ 1,26 bilhão, DY de 2,64% British Petroleum (BP, Inglaterra) - US$ 0 bilhões, DY de 28,61%

Fonte: Economática. O levantamento considera o fluxo de caixa das companhias em 2023, já o dividend yield pode ser referente a proventos programados para pagamento, não necessariamente referentes ao exercício de 2023. Por este motivo, algumas companhias têm distribuições e dividend yield zero ou vice-versa.

Dá para comprar uma Eletrobras

Com os R$ 98,18 bilhões desembolsados no ano passado daria para comprar uma Eletrobras. Ela era avaliada até sexta-feira (8) em R$ 98,9 bilhões. Vale lembrar que este montante representa a saída de recursos do caixa da companhia - considerando valores do exercício de 2023, antecipações e proventos do exercício de 2022 que foram pagos apenas em 2023. A companhia informou que o desembolso total referente ao exercício de 2023 será de R$ 72,4 bilhões - parte disso será distribuído apenas em 2024.