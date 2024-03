Investe em Natura? Entenda o prejuízo e como está a relação com Avon

Enquanto damos as boas-vindas aos esforços para simplificar a sua estrutura e melhorar as margens, o ritmo de recuperação permanece incerto (com os números do quarto trimestre ainda afetados pela recuperação na América Latina), levando-nos a manter nossa classificação Neutra.

Gabriel Disselli e Pedro Lima, analistas do BTG Pactual

O ponto positivo é o crescimento da Natura. O Goldman Sachs avalia que os números trouxeram algumas tendências "animadoras", com o crescimento "robusto" de um dígito da marca Natura no Brasil. A instituição também destacou os ganhos gerais de margem decorrentes da otimização do portfólio, aumentos de preços e controle de despesas gerais e administrativas, mas ponderou que os resultados vieram com alto nível de reestruturação e despesas pontuais.

A implementação da Onda dois provavelmente permanecerá no foco dos investidores, já que certos obstáculos operacionais e comerciais estão agora mitigados o em um estágio mais maduro, mas os fatores de risco continuam a existir (por exemplo, deficiências de estoque na Natura Brasil, ajustes no México e no Chile).

Irma Sgarz, Felipe Rached e Gustavo Fratini, analistas do Goldman Sachs

A Natura também anunciou quase R$ 980 milhões em dividendos. São R$ 0,71/ação (4% de yield, ou retorno por ação) que serão pagos em 19 de abril.

As ações foram negociadas a R$ 16,89 ao final do quarto trimestre de 2023, o que representa uma alta de 16% em relação ao trimestre anterior. No pregão desta terça-feira, dia em que os resultados foram divulgados, o papel é negociado a R$ 17,39.

O balanço trouxe três principais conclusões. A primeira delas é que as margens e o caixa continuam a ser prioridades de curto prazo, abrindo caminho para investimentos adicionais em marcas e tecnologia. Depois disso, a alocação de recursos ainda é um fator crítico para a geração de valor no futuro à medida que a companhia prioriza investimentos nos principais mercados em crescimento e projetos.