Polêmica na Vale: o que é e como funciona o conselho de administração

Os detalhes do conselho de administração, como quantidade de membros e duração do mandato, por exemplo, são definidos pela própria empresa. Essas regras devem ser publicadas no estatuto social da companhia. Geralmente, de acordo com Parente, cada ação garante ao acionista um voto nas eleições para novos conselheiros, que têm no máximo mandatos de três anos, sendo possível reeleição.

Na Vale, por exemplo, o conselho pode ter até 13 membros com mandatos de dois anos, permitida a reeleição. Do total, no mínimo, sete devem ser conselheiros independentes.

Não precisa ter exclusividade. É possível ser conselheiro em mais de uma empresa ou, ainda, ser membro do conselho de administração em uma companhia, e ser executivo em outra. O que não pode é ter conflito de interesses, ou seja, as empresas não podem atuar no mesmo segmento.

A remuneração não é divulgada claramente. São divulgadas a remuneração mínima, média e máxima dos membros do conselho de administração. No Formulário de Referência 2023 da Vale, a menor remuneração individual paga em 2022 a um membro do conselho foi de R$ 759.315,96 ao ano, o que corresponde a um salário mensal de R$ 63.276,33. Esse valor não considera encargos.

Além disso, há restrições para conselheiros negociarem ações da empresa. No período de divulgação de resultados, por exemplo, eles são proibidos de negociar os papéis, sob risco de sanções por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Qual o papel do conselho?

A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) diz que o conselho tem como função: