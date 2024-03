Fed positivo e Copom negativo: como fica Bolsa?

Mas depois do fechamento do mercado, o BC brasileiro deu a má notícia. O Comitê de Política Monetária baixou a Selic para 10,75% ao ano, mas mudou a sinalização daqui para frente. A manutenção deste ritmo de cortes (de meio ponto percentual por vez) é incerta agora. "O BC apontou incertezas, sem dizer quais são elas, mas a gente sabe que é a inflação replicando e os riscos fiscais", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

E para onde vai a Bolsa?

Ela pode dar uma leve e vagarosa melhorada, já que os investidores estrangeiros poderão voltar. É o que diz Leonardo Piovesan, analista da Quantzed. "Tendo a crer que o investidor de fora agora deve ter uma visão mais positiva em relação aos mercados emergentes", diz ele.

Quedas nos juros americanos atraem investidores para o Brasil. Os juros americanos são o investimento mais seguro do mundo. Se eles estão em alta, dinheiro do planeta todo sai das bolsas de valores e vai para os EUA. Quando eles caem — como deve acontecer este ano — o movimento é inverso: os investidores aceitam aplicações de maior risco, mas que possam pagar mais. A Bolsa brasileira é um exemplo.

Em relatório, a Galapagos Wealth Management também aposta na tese do ambiente internacional favorável ao Brasil. "Esperamos que o cenário internacional seja benigno, que o El Niño tenha um impacto limitado na safra deste ano, que a atividade econômica continue esfriando, e que haja algum esforço fiscal para reequilibrar as contas públicas. Assim, mantemos nossa projeção de taxa Selic em 8% no final de 2024."

Mas há quem discorde disso. "Os estrangeiros estão muito seletivos porque há questões que envolvem as contas públicas, déficit fiscal, endividamento público, ou seja: fundamentos econômicos. A volta ainda não deve ser agressiva", diz Ricardo Martins, economista chefe da Planner Investimentos.