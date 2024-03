Investe em Casas Bahia? 7 números que explicam o prejuízo de R$ 1 bilhão

As Casas Bahia tiveram uma redução de estoques de R$ 1,2 bilhão no trimestre. Esses itens foram vendidos com descontos, afetando as margens e o lucro. A venda dos itens, porém, faz parte da estratégia da empresa para reduzir as categorias que são vendidas pela própria empresa, e transferir essa operação para o marketplace, também chamado de 3P.

Fechou 55 lojas em 2023, 17 só no último trimestre. Essas lojas tinham rentabilidade negativa, diz a empresa.

As Casas Bahia ainda estão readequando seus centros de distribuição. Quatro já passaram pelo processo e 10 estão em planejamento.

A empresa cortou 8.600 postos de trabalho no ano. Reduziu 18% das despesas com pessoal no trimestre. Todas essas reestruturações, fechamentos e desligamentos tiveram impacto nas despesas, receitas e lucro da companhia.

Investiu 30% a menos em marketing em 2023. O investimento Capex também caiu 60% no ano.

Teve ainda impacto tributário. As Casas Bahia tiveram um impacto negativo não recorrente no valor de R$ 197 milhões na linha de outras receitas e despesas operacionais, e R$ 24 de milhões no resultado financeiro vinculadas a riscos tributários relacionados ao DIFAL, ou Diferencial de Alíquota do ICMS.