Temporada de resultados de bancões pode gerar ganhos na Bolsa

Para o Banco do Brasil, o setor vem se recuperando devagar. O Santander, por exemplo, segundo analistas do BB, vem aproveitando o momento de crédito para automóveis mais aquecido, e também o crescimento das linhas de consignado (com desconto em folha de pagamento).

Quais são as previsões?

Para o Itaú, espera-se um lucro líquido de R$ 9,7 bilhões. A estimativa é de Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank. No primeiro trimestre do ano passado, o banco chegou a R$ 8,4 bilhões e a R$ 9,4 bilhões entre outubro, novembro e dezembro. Em relação ao BB, a expectativa é de R$ 9,3 bilhões (contra R$ 8,5 bilhões no primeiro trimestre de 2023 e R$ 9,4 bilhões no último). Para o BTG, a previsão é de R4 2,8 bilhões (contra R$ 2,2 bilhões no primeiro trimestre de 2023 e também no último).

É bom prestar atenção no Banco do Brasil. "O balanço do BB deve vir impactado por um momento menos positivo no agro. Já os demais devem se beneficiar de uma inadimplência mais baixa, com liberação de provisões", diz Ricardo Salim Júnior, analista da Lumi Research.

Nos balanços, em que pontos o investidor precisa ficar atento?

É bom ficar de olho no crescimento da carteira de crédito. "Quais são as linhas que estão crescendo? Estão crescendo acima da inflação?", diz Bonani. No caso do Santander, a principal linha de receita é de cartões, que não foi bem no trimestre: houve baixa de 5,3% na margem de ganhos, chegando a um faturamento de R$ 1,238 bilhão. Outro ponto para prestar atenção é o retorno sobre o patrimônio líquido. "O ROE é muito utilizado para medir a geração de lucro do banco."