Acabou a Fintwit? Queda do X deixa investidores perdidos e reduz ganhos

A queda no Brasil do X (ou Twitter, nome ainda adotado pela maioria das pessoas) vai completar um mês. Enquanto a rede social fundada pelo bilionário americano Elon Musk busca cumprir as determinações do STF (Supremo Tribunal Federal) para voltar a funcionar no país, um grupo de usuários que tinha no X um importante fórum para trocar ideias de como ganhar dinheiro com investimentos se sente especialmente perdido.

Ao longo de mais de uma década, a chamada Fintwit (mistura de finanças com Twitter) reuniu, em uma comunidade informal porém forte, investidores iniciantes e experientes, profissionais do mercado financeiro, e todo tipo de interessado no assunto. Para alguns membros, o X servia de fonte primária de informações que mexem com os preços de ações na Bolsa de Valores ou mudam as perspectivas para a economia do país.

"O X sempre foi uma rede muito boa, pela rapidez. Prefiro pegar uma declaração de um CEO [Chief Exeutive Officer, presidente-executivo de empresa] ou de um ministro no X do que em um jornal", diz Helô Cruz, que é gestora do fundo de investimentos Stoxos e conta com mais de 100 mil seguidores no X.