Essa ação foi um dos patinhos feios de 2024. Mas já subiu 74% em 2025

Empresa sentiu o impacto da pandemia. Desde a pandemia, a empresa vinha tendo problemas, com o fechamento das escolas e a migração para o ensino à distância. Mas no final do ano passado, começou a sair do vermelho. Retornou ao azul, com um lucro líquido R$ 32,8 milhões no terceiro trimestre de 2024. "Isso aconteceu depois de cinco anos de a empresa ficar no vermelho", diz Gabriel Cecco, especialista da Valor Investimentos.

Reverteu prejuízo. Com mais de 3 milhões de alunos, a Cogna teve lucro líquido de R$ 925,8 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 397,3 de outubro, novembro e dezembro de 2023. No ano fechado, o lucro líquido foi de R$ 879,9 milhões, frente ao prejuízo de R$ 492,8 milhões de 2023." A dívida líquida caiu 6% trimestre contra trimestre, reduzindo a alavancagem para 1,35 vezes, indicando uma empresa financeiramente mais saudável e menos arriscada para investidores", diz Bocuzzi.

A alavancagem mede o endividamento de uma companhia e sua capacidade de pagamento. Ela é calculada dividindo-se o total da dívida da empresa pelo seu Ebitda dos últimos 12 meses - os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja: o caixa que a empresa gera somente com a sua operação.

No caso da Cogna, a atual alavancagem é a menor desde 2018. A dívida líquida da caiu de R$ 3,277 bilhões para R$ 2,880 bilhões. O que é muito bom, já que os juros estão no maior patamar desde 2016. Uma mudança de tática ajudou nessa diminuição: em vez de focar na quantidade de alunos, na captação, a empresa passou a investir em eficiência para manter os já matriculados.

O desempenho operacional da companhia também melhorou, diz Cecco. "A empresa teve bons resultados com o ensino à distância e com contratos com o setor público", explica o especialista.

Vale a pena investir?

A corretora XP acredita que sim. A empresa prevê que a ação tem espaço para valorizar ainda 118% este ano. "O setor parece estar caminhando para outra temporada positiva de captações, há oportunidades substanciais de economia que não estimávamos em nossas estimativas anteriores e a alavancagem — que considerávamos uma das principais preocupações — pode ser menor do que pensávamos", publicou a XP.