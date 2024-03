Petróleo cai em mercado preocupado com demanda

Os preços do petróleo caíram, nesta segunda-feira (4), apesar do compromisso da Opep+ de estender seus cortes de produção até junho, em um mercado que vê essa decisão como um sinal da fraca demanda.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 0,89%, para 82,80 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para abril perdeu 1,53%, para 78,74 dólares.