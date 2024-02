Demanda de petróleo em dezembro cresce e atinge oitavo recorde mensal de 2023

A demanda global por petróleo atingiu uma nova máxima sazonal em dezembro, de acordo com estatísticas publicadas pela Iniciativa Conjunta de Dados das Organizações (JODI, pela sigla em inglês). Foi o oitavo recorde mensal de 2023.

A demanda por petróleo dos países que enviam dados para a entidade subiu cerca de 500 milhões de barris por dia em dezembro, no comparativo mensal, uma vez que a expansão da procura na Ásia suplantou o declínio nos Estados Unidos e Europa.

A demanda por gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, subiu a patamares recordes, enquanto a procura por diesel e gasolina diminuiu para perto da média sazonal de 5 anos.

A produção de petróleo bruto caiu ligeiramente em dezembro, quando recuou 300 mil barris por dia no comparativo com igual mês do ano anterior.

As quedas mais acentuadas na produção de petróleo bruto foram registradas na Arábia Saudita (-1,5 milhão de barris por dia) e no Iraque (-345 mil barris por dia). Esse recuo foi, parcialmente, compensado por aumentos nos EUA (+1,1 milhão de barris por dia, Canadá (+312 mil barris por dia e pela China, com 184 mil barris por dia.