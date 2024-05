Supermercados racionam venda de arroz, feijão, leite e óleo de soja por causa de enchente no RS

O pequeno empresário não notou aumento de preço. Mas ele teme que o arroz suba. "Tudo pode acontecer, como eles estão limitando (a venda)", afirmou.

Em outra loja, o pintor autônomo de veículos César Augusto Geraldo não chegou a ter sua compra frustrada como o dono de restaurante. Na loja em que visitava, a venda de arroz estava limitada a três pacotes de cinco quilos por cliente, e ele comprou dois. "Eu e meu pai consumimos, em média, dois pacotes por mês e já tenho mais dois em casa", contou.

A compra de Geraldo é por precaução. Ele teme a falta do produto. "Estou comprando arroz porque está sendo prevista a escassez", disse, lembrando que mais 70% do arroz consumido no Brasil vem do território gaúcho.

Estoques normais

A decisão de consumidores de fazer um pequeno estoque por precaução é exatamente o que a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) quer evitar. Um comunicado divulgado pela entidade "recomenda que os consumidores não façam estoques em casa para que todos tenham acesso contínuo ao produto".

O GPA, dono das redes Pão de Açúcar e Extra, por exemplo, informa que estabeleceu a limitação de quantidades de arroz, feijão, óleo de soja e leite compradas por clientes para garantir a disponibilidade e o acesso da população a produtos essenciais. Acrescenta que os estoques da companhia estão normais.