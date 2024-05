EUA: estoque de petróleo cai 4,156 milhão de barris na semana; previsão: -1,4 milhão

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 4,156 milhões de barris na semana encerrada no dia 24 de maio, a 454,689 milhões de barris, informou hoje, 30, o Departamento de Energia (DoE). A queda foi maior do que as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 1,4 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 2,022 milhões de barris, a 228,844 milhões de barris, quando se esperava recuo de 1 milhão. Já os de destilados subiram 2,544 milhões de barris, a 119,288 milhões de barris, ante previsão de queda de 100 mil.

Os estoques de petróleo em Cushing recuaram 1,766 milhão de barris na semana, a 34,554 milhões de barris.

A taxa de utilização das refinarias, por sua vez, avançou de 91,7% na semana anterior a 94,3% na mais recente, ante previsão de 92,2%. A produção média diária de petróleo nos EUA se manteve em 13,1 milhões de barris.