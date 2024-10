Vale (VALE3) tem alta na produção. O que isso muda na tese?

Já a XP Investimentos também destacou o bom desempenho da produção da companhia, que veio acima do esperado pela casa. Entretanto, a XP alertou para o desempenho fraco nas operações de Pelotas, onde as vendas ficaram 3% abaixo das expectativas, mesmo com um aumento de 18% na comparação anual.

O Goldman Sachs, por sua vez, manteve uma visão levemente positiva sobre os resultados, também reagindo positivamente aos dados de produção. As perspectivas dos analistas da empresa para o Ebtida da Vale, por outro lado, foram reduzidas de US$ 3,9 bilhões para US$ 3,7 bilhões, em meio à queda da cotação da commodity no exterior.

De modo geral, apesar dos resultados positivos de produção, os analistas apontam que a mineradora ainda pode apresentar um balanço enfraquecido no terceiro trimestre.

Isso ocorre em meio às preocupações crescentes com a desaceleração econômica da China, que é o principal mercado consumidor de minério de ferro do planeta. Além disso, o enfraquecimento do real diante do dólar também reflete neste cenário, visto que a commodity é negociada no mercado internacional por meio da divisa norte-americana.

