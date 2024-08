Petrobras vai 'superar 1 milhão de barris em Búzios', diz Magda

O declínio do maior campo do Brasil, Tupi, vai elevar o campo de Búzios à posição de maior campo produtor do País, que deve ultrapassar a produção de 1 milhão de óleo equivalente por dia (boed) no terceiro trimestre de 2025, volume que Tupi chegou a tocar, disse nesta sexta-feira, 9, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"Vamos chegar a 1 milhão de barris em Búzios, mas vamos superar esse volume, e este campo vai ficar na história. É disparado o maior campo do Brasil. Temos mais cinco plataformas contratadas chegando e vamos contratar mais para Búzios. Aguardem Búzios, será uma marca importante para o Brasil", destacou a executiva durante coletiva de imprensa para comentar o resultado do segundo trimestre do ano.

Presente no evento, o diretor de Exploração e Produção da estatal, Wagner Victer, nomeado gerente executivo do campo de Búzios recentemente, mas que está substituindo a diretora da área que está em férias, Sylvia Anjos, disse que o campo de Búzios é desafiador.

"Conseguimos anuência do Ibama recentemente para fazer a ampliação da (FPSO) Almirante Barroso em cerca de 20 mil barris e já estamos no processo de ramp up (rampa de produção). Nesse momento Búzios está com 648 mil barris, mas vamos fazer uma parada programada da (FPSO) P-74. Com essa parada, que retornamos dia 14 de agosto com ramp up, muito em breve estaremos atingindo 800 mil barris", disse Victer.

De acordo com o executivo, com a chegada da FPSO Almirante Tamandaré, que saiu há uma semana de estaleiro da China rumo ao Brasil, a expectativa é de que a previsão de atingir 1 milhão de boed sejaantecipada.

"Não há nenhuma dúvida agora, com a vinda do Almirante Tamandaré, que apesar de estar colocado no Plano Estratégico 2024-28 que seria entre 2026-27 o 1 milhão de Búzios, vamos estar atingindo em boed no terceiro trimestre de 2025, mas vamos colocar como meta 1 milhão de óleo quando o Almirante Tamandaré chegar", informou Victer, ressaltando que a unidade será a maior do Brasil, com capacidade de produzir 225 mil boed.