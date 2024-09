Fazenda pode arrecadar até R$ 3,4 bilhões com a regulamentação das bets

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda deu prazo até 1.º de outubro para o fim do funcionamento no País dos sites de apostas que ainda não iniciaram sua regularização, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 17. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse foi só um primeiro passo para uma ampla regulamentação das bets, diante da preocupação crescente sobre a dependência que as pessoas podem criar em relação ao jogo. A Fazenda também projeta até R$ 3,4 bilhões, caso todas as interessadas atendam às regras da regulamentação.

"Estamos começando hoje (ontem) com essa primeira medida, mas eu já determinei que tudo isso seja regulamentado adequadamente. A questão do endividamento com a finalidade do jogo, a questão do uso do cartão de crédito, a questão da publicidade, do patrocínio, também tem chegado até nós a questão do fiado para jogar", disse Haddad. "Tudo isso vai passar agora, nessas próximas semanas, por um pente-fino bastante rigoroso, porque o objetivo da lei é fazer o que não foi feito nos quatro anos do governo anterior", afirmou. Conforme o ministro, também será pedido o apoio da sociedade civil para enfrentar o problema.

De acordo com a portaria, haverá um prazo adicional até 10 de outubro para o levantamento dos depósitos dos apostadores e, a partir de 11 de outubro, o órgão vai pedir o bloqueio dos sites e a exclusão dos aplicativos não regularizados.