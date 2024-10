Enel SP registra lucro de R$ 330 milhões no terceiro trimestre

A Enel São Paulo registrou lucro líquido de R$ 330,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 58,6% ante igual etapa do ano passado, um avanço impulsionado tanto melhora do resultado operacional medido pelo Ebitda, quanto pelo maior resultado financeiro no período. No acumulado em nove meses, os ganhos somam R$ 819,7 milhões, queda de 27,2% na comparação anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) chegou a R$ 1,04 bilhão entre julho e setembro, com alta de 13,3% na comparação anual. A margem Ebitda avançou 0,1 ponto porcentual (p.p.), para 19,3%. Em nove meses, o Ebtida totalizou R$ 3,24 bilhões, queda de 3,7% frente o mesmo período de 2023, com margem Ebitda de 21,7%, em baixa de 1,9 p.p..

Em release de resultados divulgado ao mercado financeiro, a empresa diz que o aumento do Ebtida no trimestre decorre da maior margem auferida no período, devido principalmente ao aumento do ativo financeiro setorial líquido e da venda de energia no curto prazo, além do menor nível de custos e despesas operacionais (Opex), em razão especialmente do menor nível de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD).