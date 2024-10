Reino Unido anuncia ampliação de emissão de Gilts após orçamento e juros respondem em alta

As taxas de juros projetadas nos títulos longos do Reino Unido, os Gilts, subiam após o Escritório de Gestão da Dívida (DMO, na sigla em inglês) britânica anunciar aumento na venda dos papéis na sequência do anúncio do orçamento de outono pelo governo.

O juro projetado nos Gilts de 10 anos subia a 4,4110% perto das 13h10 (de Brasília). A libra esterlina rondava a estabilidade ante o dólar, a US$ 1,3011 no mesmo horário.

A necessidade de financiamento líquido pelo departamento para o período 2024-2025 será elevada em 22,2 bilhões de libras esterlinas (um valor aproximado de US$ 28,9 bilhões ou R$ 167,8 bilhões) para 299,9 bilhões de libras esterlinas (cerca de US$ 390,2 bilhões ou R$ 2,25 trilhões), em relação à atualização mais recente publicada no mandato anterior, revisado em 23 de abril de 2024, informou o escritório em comunicado.

"O aumento do endividamento será por vendas adicionais de 19,2 bilhões de libras esterlinas em Gilts, elevando as vendas totais planejadas de títulos em 2024-25 para 296,9 bilhões de libras esterlinas", de acordo com comunicado do departamento.

O documento cita ainda que haverá aumento nas vendas líquidas (em dinheiro) de títulos curtos do Tesouro (bills) para fins de gestão da dívida no valor equivalente a 3,0 bilhões de libras esterlinas, elevando a contribuição líquida planejada para o financiamento dessas contas em 2024-25 de zero para 3,0 bilhões de libras esterlinas.

Mais cedo, a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse que o Gabinete de Responsabilidade do Orçamento (OBR, na sigla em inglês) prevê um aumento da taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) e da economia.