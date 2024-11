Caixa destitui presidente de sua gestora de recursos

A Caixa anunciou, na noite de sexta-feira, a destituição de Pablo Costa Sarmento da presidência da Caixa Asset, a gestora de recursos do banco. Ele será substituído interinamente pelo dirigente, o diretor de Distribuição e Produto da Asset, Heitor Souza Cunha.

Sarmento havia se envolvido em polêmicas nos últimos meses. A principal delas envolveu a análise da compra de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco Master. Técnicos da Asset recomendaram que a operação não fosse realizada, e depois desse parecer foram destituídos de seus cargos.

O caso foi apurado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou erros na análise. Funcionário com carreira feita na Caixa, Sarmento assumiu a presidência da Caixa Asset no final do ano passado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.