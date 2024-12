Para Abrainc, decisão do Copom de elevar juro intensifica os desafios enfrentados pela economia

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) afirmou que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa Selic em 1 ponto porcentual nesta quarta-feira, 11, intensifica os desafios enfrentados pela economia brasileira. Por outro lado, a associação concordou que a medida foi necessária para reduzir a pressão inflacionária e a alta do dólar.

"Os juros elevados restringem o acesso ao crédito, dificultam investimentos e ampliam as despesas financeiras de famílias e empresas, com efeitos profundos em diversos setores produtivos do país, comprometendo sua sobrevivência", descreveu a Abrainc, em nota distribuída à imprensa. A instituição citou que os pedidos de recuperação judicial chegaram a 1,7 mil até setembro, um aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados da Serasa Experian.

A Abrainc observou que, nos últimos 12 meses, o pagamento dos juros da dívida pública foi de R$ 870 bilhões. O aumento de cada ponto porcentual da Selic eleva essa quantia em cerca de R$ 48 bilhões, de acordo com estudo do Banco Central.

Com isso, o cenário atual exige ações concretas para aliviar os custos estruturais da economia, afirmou a associação. "É urgente que o governo realize cortes nos gastos públicos para estabelecer um equilíbrio fiscal de longo prazo, condição imprescindível para reduzir os juros de forma sustentável", acrescentou.