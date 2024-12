Dólar cai pelo 2º dia seguido com atuação do BC, mas avança 0,68% na semana

O dólar à vista emendou o segundo pregão consecutivo de baixa nesta sexta-feira, em mais um dia de intervenção pesada do Banco Central no mercado de câmbio, com injeção de US$ 7 bilhões. A aprovação das medidas de contenção de gastos do governo no Senado, mesmo com algum grau de desidratação, e a perda de força da moeda americana lá fora também contribuíram para a recuperação do real.

Em terreno negativo desde a abertura dos negócios, o dólar terminou a sessão em baixa de 0,84%, a R$ 6,0721. Trata-se de um alívio considerável em relação ao pico visto no fechamento da última quarta-feira, 18 (R$ 6,2657), fruto da combinação de crise de confiança local com alta global do dólar, após o Federal Reserve sinalizar que há menos espaço para reduzir os juros em 2025.

Mesmo assim, a moeda termina a semana com ganhos de 0,68%, o que leva a valorização acumulada em dezembro a 1,18%, após alta de 3,81% em novembro e de 6,31% em outubro. Como ontem, o real apresentou hoje o melhor desempenho entre pares emergentes, seguido de perto pelo peso mexicano. No ano, a moeda brasileira ainda amarga as piores perdas entre as principais moedas globais.