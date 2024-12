Haddad diz que não houve desidratação do pacote e que ajustes não alteram a escala final

"Ou eu mandava agora ou deixava para o ano que vem porque não estava o robusto o suficiente. Seria um banho de água fria", disse Haddad, para quem era melhor enviar o que já estava pacificado entre ministérios e Congresso do que esperar até março para apresentar algo. Ele contou que evidentemente "lutou por mais", como "todo mundo sabe", mas lembrou que existe uma mediação que passa por outros ministérios e pelo Congresso.

Ele reiterou que o governo enviou aquilo que achava que era possível aprovar. Uma mudança que o governo pretendia fazer, no Benefício de Prestação Continuada (BPC), também foi alvo de reflexão do ministro, que disse que houve uma desorganização na gestão do programa. "Foi um trabalho conversar com todos os ministérios para fechar essas medidas", concluiu.

Ao ser questionado sobre a apresentação de medidas adicionais, ele repetiu que o trabalho sobre os gastos deve ser rotina.

O ministro foi lembrado que chegou a citar iniciativas sobre a Previdência um dia após a divulgação do pacote, em almoço na Febraban. "Tomamos medidas em relação a isso, estamos tomando medidas", respondeu.