Fitch diz que alta do dólar e juros elevados ameaçam negócios de empresas no Brasil

A piora das condições econômicas no Brasil por causa dos juros em alta e da constante desvalorização do real ameaça negócios das empresas, diz a agência de classificação de risco Fitch Ratings, em relatório avaliando as perspectivas para as companhias na América Latina em 2025.

A Fitch alerta para eventuais impactos da recente piora das condições do mercado no Brasil, com o dólar em disparada e os juros subindo e devendo continuar nessa tendência. A agência de rating prevê uma desaceleração do PIB brasileiro este ano. De crescimento esperado de 3,1% em 2024 deve se reduzir para 2% em 2025.

"A recente desvalorização do real poderia exacerbar as pressões inflacionárias, com o Banco Central continuando a aumentar as taxas de juros", alerta a Fitch.