Petróleo fecha em queda, com preocupação sobre demanda e valorização do dólar no radar

"Esta semana provavelmente trará um comércio moderado, com a possibilidade de queda do WTI para marca de aproximadamente US$ 67,50. Não vemos nenhum acontecimento importante capaz de empurrar os valores consideravelmente para baixo ou muito acima", diz a Ritterbusch.

A narrativa contínua de uma demanda global fraca e de uma ampla oferta global deve manter os preços do petróleo na zona de consolidação de baixa por enquanto, porém com um potencial de queda limitado, diz a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

No radar das tensões do Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconheceu hoje avanço nas negociações do país com o Hamas sobre um novo cessar-fogo e troca de prisioneiros.

*Com informações da Dow Jones Newswires