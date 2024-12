Agibank recebe aporte de R$ 400 mi de Daniel Goldberg, da Lumina, e é avaliado em R$ 9,3 bi

O Agibank, banco focado em linhas como crédito consignado, recebeu um aporte de R$ 400 milhões de um fundo de private equity (que compra participações em empresas de capital fechado) de Daniel Goldberg, da Lumina Capital. Com o aporte, a instituição foi avaliada em R$ 9,3 bilhões.

Com o aporte, Goldberg deixará o conselho de administração do Nubank, do qual fazia parte desde a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da fintech. Ele ocupará um posto no conselho do Agibank.

Com investidores como a Vinci Compass, o Agibank fez recentemente um processo de colocação privada para buscar novos investidores estratégicos. De acordo com a empresa, a demanda superou R$ 1,6 bilhão, vinda de fundos de investimento estrangeiros e locais, fundos soberanos e fundos de pensão.