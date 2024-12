Lobarinhas: Atuação do Tesouro não visa controlar câmbio ou curva de juros

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública substituto, Roberto Lobarinhas, disse que a atuação extraordinária do órgão na última semana, com leilões de recompra de títulos públicos, não visava controlar a alta do dólar ou a curva de juros, mas balizar o mercado.

"Certamente a atuação do Tesouro não visa frear a alta do dólar, controlar o câmbio ou coisa que o valha, tampouco controlar a curva de juros", afirmou.

Segundo Lobarinhas, a atuação foi para balizar e devolver a funcionalidade à curva de juros, "tão somente isso, nada que vá além disso".