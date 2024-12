Confiança do comércio sobe 0,6 ponto em dezembro ante novembro, para 93,3 pontos, afirma FGV

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses subiu 0,2 ponto, para 88,8 pontos, segunda alta consecutiva, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses diminuíram 7,2 pontos, para 86,0 pontos.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve elevação de 2,2 pontos, para 98,0 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios aumentaram 7,5 pontos, para 101,7 pontos, maior nível desde março de 2020.

A confiança do comércio encerrou o quarto trimestre com resultado 1,6 ponto acima do trimestre anterior. A FGV ressalta ainda que o indicador de confiança mostrou avanços ao longo de 2024, encerrando o ano em nível superior ao registrado no final de 2023. A melhora foi observada, principalmente, na avaliação sobre a situação atual, "refletindo recuperação mais consistente no ano, com queda apenas no terceiro trimestre".

"Em 2024, o cenário tem sido relativamente mais favorável para o varejo, com as avaliações sobre o momento mais positivas e já superando os níveis observados antes do desastre ambiental de maio, embora as expectativas ainda apresentem oscilações", completou Veloso.

A Sondagem do Comércio de dezembro coletou informações de entre os dias 1º e 23 do mês.