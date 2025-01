Após queda por commodities, dólar sobe por exterior e de olho em IPCA, antes de payroll

O dólar opera em alta no mercado à vista, acompanhando ganhos lá fora ante alguns pares emergentes do real e também com o avanço dos juros futuros e dos juros curtos dos Treasuries. Investidores analisam o avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dezembro e 2024, que ficou perto das medianas das projeções do mercado, enquanto aguardam o relatório do mercado de trabalho dos EUA, o payroll, de dezembro (10h30, de Brasília).

A valorização do dólar é contida pelo avanço de mais de 3% do petróleo e alta de 0,4% do minério de ferro na China, que devem ter atraído fluxo comercial e ajudado em queda pontual do dólar nos primeiros negócios. Na mínima intradia, a divisa americana caiu a R$ 6,0327 (-0,15%).

O IPCA acelerou a 0,52% em dezembro, após 0,39% em novembro. O resultado do mês veio levemente abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,53%. As projeções iam de 0,29% a 0,62%.