PPSA: arrecadação com petróleo e gás para União sobe 71% em 2024, para R$ 10,3 bi

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou nesta sexta-feira, 10, que fechou 2024 com uma arrecadação 71% maior para a União em relação ao ano anterior, totalizando um recorde de R$ 10,3 bilhões, contra os R$ 6,02 bilhões arrecadados em 2023. Segundo a PPSA, todos os recursos arrecadados são direcionados ao Tesouro Nacional.

O resultado reflete a produção de cinco contratos de Partilha de Produção e no acordo de individualização de produção de Tupi, no pré-sal da bacia de Santos.

No ano passado, foram embarcadas 56 cargas de petróleo da União, totalizando 27,39 milhões de barris, sendo 43 cargas do campo de Mero, seis de Búzios, três de Sépia, duas do Entorno de Sapinhoá, uma de Tupi e uma de Atapu.