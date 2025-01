Bolsas da Europa operam em viés negativo, com preocupações sobre Fed, juros elevados e economia

A analista do Swissquote Ipek Ozkardeskaya avalia que o sentimento de risco está frágil no começo desta semana, após o payroll dos EUA afastar expectativas de cortes de juros pelo Fed. Na visão dela, o início da temporada de balanços e dados de inflação ao consumidor (CPI, em inglês) e ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA estarão em foco nesta semana, conforme investidores analisam se há persistência dos preços elevados. Para o ING, uma inflação "teimosa" pode levar os já cautelosos dirigentes do BC americano a optarem por uma pausa do ciclo de relaxamento monetário por tempo prolongado.

Na Europa, investidores ainda devem acompanhar a divulgação dos CPIs do Reino Unido, Alemanha e zona do euro ao longo da semana, além de publicação da ata do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Hoje, o dirigente do BCE Olli Rehn (Finlândia) disse que a redução dos juros locais deve continuar independentemente da trajetória das taxas do Fed. "A direção é clara, e a escala e o ritmo de cortes de juros dependerá dos dados", afirmou Rehn, em entrevista à Bloomberg TV. Economista-chefe do BCE, Philip Lane defendeu a necessidade de encontrar um "meio termo" entre reduzir juros no bloco e controlar a inflação de serviços.

Às 7h28 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,35%, limitada pela alta do petróleo que apoia ações ligadas à commodity. Já a de Paris cedia 0,88% e a de Frankfurt recuava 0,75%, a de Milão exibia baixa de 1,06% e a de Madri caía 0,45%. Exceção, a de Lisboa subia 0,47%, com o PSI 20 impulsionado pelos ganhos da Galp Energia (+1,33%) e da EDP (+1,71%).

